Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Я думаю, что сейчас Россия все-таки готовится к оборонным операциям. Не к стратегической обороне, поскольку Путин не утвердит такой план. Не знаю, готовится ли в России приказ о мерах подготовки к оборонным операциям, но то, что происходит на Юге, очень похоже на подготовку России к обороне. Очевидно, что они пытаются создать на временно оккупированных территориях Херсона и Запорожья глубоко эшелонированную оборону", - пояснил Самусь.

Военный эксперт подчеркнул, что Россия будет продолжать вести скрытые мобилизационные меры

"Россия будет пытаться наращивать свои мобилизационные резервы. Мобилизированных будут готовить для того, чтобы они заполняли эти планы по обороне. И для этого им нужно реально большое количество мобилизованных, поскольку линия фронта достаточно велика", - добавил он.