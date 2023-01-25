Россия готовится к новой волне агрессии, хочет усилить давление более масштабно, - президент
Украинский президент Владимир Зеленский отмечает, что россияне усиливают давление на Бахмутском, Угледарском и других направлениях, а также готовятся к новой волне агрессии
Об этом в вечернем обращении сообщил президент Украины.
"Россия готовится к новой волне агрессии – с теми силами, которые она способна мобилизовать. Сейчас оккупанты уже усиливают давление на Бахмутском, Угледарском и других направлениях. А хотят усилить давление масштабнее", - отмечает он.
По словам Зеленского, чтобы не признавать ошибочность агрессии, власти России хотят бросить больше своих людей и техники в боевые действия. Поэтому Украине необходимо усиливать сотрудничество с союзниками.
"А значит, мы все в свободном мире должны усиливать наше сотрудничество, чтобы не только ответить на очередные российские преступные действия. Хотя это будет, конечно. Будет ответ. А чтобы настолько, насколько возможно, не допустить новых российских преступных действий", - сказал он.
Президент добавил, что инициатива в войне должна оставаться за нашими силами.
- До этого Зеленский говорил, что миру необходимо видеть реальность, а дискуссии о предоставлении Украине танков завершать решениями.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.89
Покупка 39.89Продажа 40.56
-
EUR
Покупка 42.47Продажа 43.38
- Актуальное
- Важное