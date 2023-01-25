Об этом в вечернем обращении сообщил президент Украины.

"Россия готовится к новой волне агрессии – с теми силами, которые она способна мобилизовать. Сейчас оккупанты уже усиливают давление на Бахмутском, Угледарском и других направлениях. А хотят усилить давление масштабнее", - отмечает он.

По словам Зеленского, чтобы не признавать ошибочность агрессии, власти России хотят бросить больше своих людей и техники в боевые действия. Поэтому Украине необходимо усиливать сотрудничество с союзниками.

"А значит, мы все в свободном мире должны усиливать наше сотрудничество, чтобы не только ответить на очередные российские преступные действия. Хотя это будет, конечно. Будет ответ. А чтобы настолько, насколько возможно, не допустить новых российских преступных действий", - сказал он.

Президент добавил, что инициатива в войне должна оставаться за нашими силами.

До этого Зеленский говорил, что миру необходимо видеть реальность, а дискуссии о предоставлении Украине танков завершать решениями.

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