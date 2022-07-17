Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

"Военная разведка сейчас фиксирует активность противника. При этом это не только ракетные удары, которые наносятся с воздуха и с моря. Мы видим обстрелы по всей линии столкновения, по всей линии фронта, идет активное применение тактической авиации, штурмовых вертолетов. То есть да, действительно , есть определенная активизация противника по всей линии фронта. Однозначно сейчас идет подготовка к следующему этапу наступательных действий", - сказал Скибицкий.

В разведке также отметили, что угроза со стороны Беларуси сейчас не так высока, как была в феврале.

"Угроза есть. Сейчас ее уровень не так высок, как это было в феврале, но со временем он может возрасти. Если говорить о мощных ударных группировках, прежде всего российские, которые были созданы в феврале, перед вторжением, на сегодняшний день таких признаков нет. Но мы не исключаем, что в дальнейшем, в зависимости от успеха, который будет иметь враг на нашей территории, возможна перегруппировка и усиление российского присутствия на территории Беларуси", - сказал Вадим Скибицкий.

9 июля Сергей Наев сообщил, что ВСУ пройдут опасные направления на границе с Беларусью.

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