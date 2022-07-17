Россия готовится к новому этапу наступления, – разведка
Российские войска ведут подготовку к новому этапу наступательных действий по всей линии столкновения
Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.
"Военная разведка сейчас фиксирует активность противника. При этом это не только ракетные удары, которые наносятся с воздуха и с моря. Мы видим обстрелы по всей линии столкновения, по всей линии фронта, идет активное применение тактической авиации, штурмовых вертолетов. То есть да, действительно , есть определенная активизация противника по всей линии фронта. Однозначно сейчас идет подготовка к следующему этапу наступательных действий", - сказал Скибицкий.
В разведке также отметили, что угроза со стороны Беларуси сейчас не так высока, как была в феврале.
"Угроза есть. Сейчас ее уровень не так высок, как это было в феврале, но со временем он может возрасти. Если говорить о мощных ударных группировках, прежде всего российские, которые были созданы в феврале, перед вторжением, на сегодняшний день таких признаков нет. Но мы не исключаем, что в дальнейшем, в зависимости от успеха, который будет иметь враг на нашей территории, возможна перегруппировка и усиление российского присутствия на территории Беларуси", - сказал Вадим Скибицкий.
- 9 июля Сергей Наев сообщил, что ВСУ пройдут опасные направления на границе с Беларусью.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.98
Покупка 35.98Продажа 36.8
-
EUR
Покупка 35.79Продажа 36.85
- Актуальное
- Важное