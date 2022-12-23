Россия готовится к массовой депортации населения на оккупированных территориях, - ЦНС

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Российские оккупанты называют депортацию "эвакуацией".

"Враг проводит подготовку к принудительной эвакуации жителей города Васильевка и близлежащих населенных пунктов Васильевского района Запорожской области. Аналогичные действия происходят и на левобережной Херсонской области, где готовятся к "эвакуации" жителей Каховки и Новой Каховки", - говорится в материале ЦНС.

Для обоснования "эвакуации" россияне поначалу прекращают работу социальных учреждений и усиливают обстрелы.

После этого россияне объявляют сначала добровольную, а затем принудительную "эвакуацию".

В Херсонской области полицейские обнаружили 7 застенков и 8 мест заключения, где в одном изоляторе держали более 300 человек.

С момента деоккупации до 22 декабря следователи подтвердили гибель 332 мирных жителей Херсонской области.

У российских силовиков и военных, воюющих в оккупационных подразделениях на Херсонском направлении, конфликт из-за недостаточного материального обеспечения.

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