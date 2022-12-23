Россия готовится к массовой депортации населения на оккупированных территориях, - ЦНС
Российские террористы готовятся провести массовую депортацию населения из ряда населенных пунктов на временно оккупированных территориях
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Российские оккупанты называют депортацию "эвакуацией".
"Враг проводит подготовку к принудительной эвакуации жителей города Васильевка и близлежащих населенных пунктов Васильевского района Запорожской области. Аналогичные действия происходят и на левобережной Херсонской области, где готовятся к "эвакуации" жителей Каховки и Новой Каховки", - говорится в материале ЦНС.
Для обоснования "эвакуации" россияне поначалу прекращают работу социальных учреждений и усиливают обстрелы.
После этого россияне объявляют сначала добровольную, а затем принудительную "эвакуацию".
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