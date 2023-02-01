Россия готовится к максимальной эскалации в ближайшие недели, а главные бои еще впереди, - Данилов
Россияне готовятся к максимальной эскалации войны и нельзя исключать ни одного сценария в ближайшие две-три недели
Об этом секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал в интервью Sky News.
Он призвал западных союзников отправить больше оружия, в том числе истребители Typhoon Королевских ВВС Великобритании и истребители других партнеров.
"Россия готовится к максимальной эскалации. Она собирает все возможное, проводит обучение и тренировки", - отметил секретарь СНБО.
Он не исключил, что РФ может попытаться устроить еще одну атаку с Севера, Юга и Востока, как это произошло 24 февраля 2022 года. Возможно, это будет даже приурочено к годовщине вторжения.
"Мы понимаем, что все находится на столе… Я могу сказать, что мы не исключаем ни одного сценария в ближайшие две-три недели", – подчеркнул Данилов.
Украинские военные готовятся ко всем возможностям и в этот раз получают значительно большую поддержку со стороны западных партнеров, таких как Великобритания, чем 12 месяцев назад, рассказал он.
"Те страны, которые помогают нам в нашей борьбе, начали оказывать нам максимальную помощь", – отметил чиновник.
По мнению Данилова, примерно половина из более 320 тыс. солдат, мобилизованных Россией в сентябре прошлого года, будут участвовать в новом масштабном российском наступлении. При этом первая половина военнослужащих уже была переброшена в Украину для пополнения российских войск после того, как силы вторжения Москвы понесли значительные потери.
Секретарь СНБО предсказывает, что главные бои войны еще впереди: "Конечно. Мы прошли через большой сложный период, но я уверен, что главные бои еще впереди, и они состоятся в этом году, в течение двух-трех месяцев. Это будут определяющие месяцы в войне" .
- Ранее издание Вloomberg писало, что, несмотря на потери российской армии в войне с Украиной, президент РФ Владимир Путин планирует новое наступление, которое может начаться в феврале-марте.
- А Данилов говорил, что россияне готовятся к новой волне наступления в Украине до 24 февраля и разведывают оборонные возможности Украины. Впоследствии он подчеркивал, что власть понимает угрозу повторного наступления российских войск на территорию Украины и готовится.
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