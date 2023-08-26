Россия готовится к интенсивному наступлению на направление Купянск-Лиман, - британская разведка

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

Как считает разведка Британии, контрнаступление ВСУ повысило давление на российские войска в Бахмуте и на юге Украины. Несмотря на это оккупанты продолжали совершать "мелкомасштабные атаки" на северо-востоке, на участке Купянск-Лиман, и провели некоторые ограниченные локальные наступления.

Отмечается, что по мере того, как Украина продолжает постепенно отвоевывать позиции на юге, российская доктрина предусматривает, что Россия попытается вернуть инициативу себе, перейдя к наступательным действиям оперативного уровня. Купянск-Лиман – один из потенциальных районов для этого.



"Существует реальная возможность, что Россия увеличит интенсивность своих наступательных усилий в направлении Купянск-Лиман в течение следующих двух месяцев, вероятно, с целью продвижения на запад к реке Оскол и создания буферной зоны вокруг Луганской области", - пояснили в разведке.