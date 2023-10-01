Россия готовится к долгой войне в Украине и направляет на оборону треть расходов из госбюджета, - британская разведка
Документы министерства финансов РФ, согласно которым в 2024 году на войну Кремль собирается направить 30% общих расходов госбюджета, свидетельствуют о том, что Россия готовится к многолетней войне против Украины
Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.
"Документы, вероятно, просочившиеся из министерства финансов России, свидетельствуют о том, что расходы России на оборону возрастут примерно до 30 процентов общих государственных расходов в 2024 году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российский минфин предлагает оборонный бюджет в размере 10,8 триллиона рублей, что эквивалентно примерно 6% ВВП и увеличению на 68% по сравнению с 2023 годом.
В разведке Британии предполагают, что Россия сможет поддерживать этот уровень оборонных расходов до 2024 года, но только за счет более широкой экономики.
"Полная информация о российских расходах на оборону всегда засекречена, но эти цифры свидетельствуют о том, что Россия готовится к следующим годам боевых действий в Украине", - отмечают в британской разведке.
Там добавляют, что это произошло после публичных комментариев министра обороны Сергея Шойгу 27 сентября, в которых он заявил, что готов к продолжению конфликта и в 2025 году.
- В мае минобороны Британии выяснило , что военные расходы России в 2022 году увеличились на 9,2% и достигли $86,4 млрд, что составляет 4,1% от ВВП.
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