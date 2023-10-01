Россия готовится к долгой войне в Украине и направляет на оборону треть расходов из госбюджета, - британская разведка

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

"Документы, вероятно, просочившиеся из министерства финансов России, свидетельствуют о том, что расходы России на оборону возрастут примерно до 30 процентов общих государственных расходов в 2024 году", - говорится в сообщении.



Отмечается, что российский минфин предлагает оборонный бюджет в размере 10,8 триллиона рублей, что эквивалентно примерно 6% ВВП и увеличению на 68% по сравнению с 2023 годом.



В разведке Британии предполагают, что Россия сможет поддерживать этот уровень оборонных расходов до 2024 года, но только за счет более широкой экономики.

"Полная информация о российских расходах на оборону всегда засекречена, но эти цифры свидетельствуют о том, что Россия готовится к следующим годам боевых действий в Украине", - отмечают в британской разведке.



Там добавляют, что это произошло после публичных комментариев министра обороны Сергея Шойгу 27 сентября, в которых он заявил, что готов к продолжению конфликта и в 2025 году.