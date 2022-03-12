Россия готовит ядерный шантаж, – глава разведки

Об этом сообщил глава Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов интервью "Укринформ".

"Мы имеем информацию о разработке двух вариантов. Какой из них они выберут, это зависит исключительно от них. Первый – это масштабное поджигание радиоактивных лесов, поднимется сразу радиоактивное облако, и пойдет в направлении, куда дует ветер. Второе – применение артиллерии по ядерному хранилищу "Результат будет тот же. Что в первом, что во втором случае российское руководство имеет целью обвинить именно Украину, и именно ее "нацистские", "неонацистские" формирования, которых здесь на самом деле не существует", - рассказал Буданов.

Он отметил, что Россия уже обстреливала блоки Запорожской атомной электростанции, а также нанесла ракетный удар по Харьковскому физико-техническому институту, на территории которого находится экспериментальный ядерный реактор.

"Это все цель имеет устрашение. Теперь российское руководство понимает, что их планы скорой кампании провалились, и они переходят к ядерному шантажу", - сказал Буданов.

Глава ГУР подчеркнул, что в любом случае, к какому бы сценарию ни склонилось российское руководство, это будет ядерный терроризм, экоцид и экологическая катастрофа, которая коснется как Европы, так и России. А больше всего пострадают Беларусь и Украина.

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