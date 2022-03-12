Россия готовит ядерный шантаж, – глава разведки
Украинская разведка получила информацию о готовящемся Россией сценариях ядерного шантажа.
Об этом сообщил глава Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов интервью "Укринформ".
"Мы имеем информацию о разработке двух вариантов. Какой из них они выберут, это зависит исключительно от них. Первый – это масштабное поджигание радиоактивных лесов, поднимется сразу радиоактивное облако, и пойдет в направлении, куда дует ветер. Второе – применение артиллерии по ядерному хранилищу "Результат будет тот же. Что в первом, что во втором случае российское руководство имеет целью обвинить именно Украину, и именно ее "нацистские", "неонацистские" формирования, которых здесь на самом деле не существует", - рассказал Буданов.
Он отметил, что Россия уже обстреливала блоки Запорожской атомной электростанции, а также нанесла ракетный удар по Харьковскому физико-техническому институту, на территории которого находится экспериментальный ядерный реактор.
"Это все цель имеет устрашение. Теперь российское руководство понимает, что их планы скорой кампании провалились, и они переходят к ядерному шантажу", - сказал Буданов.
Глава ГУР подчеркнул, что в любом случае, к какому бы сценарию ни склонилось российское руководство, это будет ядерный терроризм, экоцид и экологическая катастрофа, которая коснется как Европы, так и России. А больше всего пострадают Беларусь и Украина.
- Напомним, российские кафиры объявили Запорожскую АЭС частью Росатома и хотят захватить все украинские АЭС .
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- Запорожская ОВА и мэр города Дмитрий Орлов сообщили , что на ЗАЭС радиационный фон в норме, однако жителей призывают меньше находиться на улице.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил обстрел Запорожской атомной электростанции российскими войсками, приведший к пожару на территории АЭС.
- 4 марта прокуратура начала расследование нападения россиян на электростанцию в Энергодаре.
- Впоследствии на Запорожскую АЭС кафиры ввезли 14 пропагандистов, которые планируют создать фейк, чтобы убедить мир о "безопасности" на ядерном объекте.
- Также министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что российские кафиры пытают оперативный штаб Запорожской АЭС.
- Кроме того, МАГАТЭ перестало получать сигналы с оккупированной Запорожской АЭС.
- 10 марта российские кафиры, захватившие Запорожскую АЭС, заменяли побережье Каховского водохранилища . Оно граничит с территорией атомной станции.
- Российские кафиры разместили на Запорожской АЭС свою военную технику
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