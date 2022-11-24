Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга.

"Противник распространяет информацию и готовит свои войска к так называемому возможному "обострению обстановки" на российско-украинской границе с 23 по 28 ноября. При этом им ожидается, что "НАТО и Украина потребуют захватить границы миролюбивой Беларуси и России", - рассказал он. .

Громов подчеркнул, что это напоминает сценарии уже проведенных у белорусов учений в сентябре 2022 года.

"На фоне этого российские войска в Белгородской области должны установить минно-взрывное заграждение, чтобы не допустить так называемые "украинские ДРГ". Учитывая это могут быть российские провокации на границе", - добавил Громов.

24 ноября ВСУ призвали белорусов информировать мировое сообщество о подозрительных действиях, транспорте и людях вблизи критических объектов инфраструктуры страны, ведь РФ готовит теракт на Островецкой АЭС. Россия может прибегнуть к такому шагу, чтобы ускорить втягивание белорусской армии в войну против Украины.

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