Об этом сообщает в телеграме Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"По полученным данным РФ попытается вовлечь Беларусь в военный конфликт с Украиной с помощью ряда провокаций в отношении инфраструктурных объектов и гражданского населения.

Для этого в город Мозырь под видом гражданского населения прибыли диверсионные группы. В их состав входят кадровые сотрудники главного разведывательного управления РФ и наемники частных военных компаний, контролируемых Пригожиным и Шойгу", - говорится в сообщении.

Российские злоумышленники планируют несколько терактов в Белоруссии. Используют "сценарий", как во время разжигания войны в Чечне: "Тогда спецслужбы РФ организовали взрывы в нескольких домах Рязани, обвинив в этом мифических "чеченских боевиков".



ГРУ РФ планирует провести серию артиллерийских и ракетных ударов по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, объектам гражданской инфраструктуры и жилым массивам, больницам и школам.

"Это, по мнению кремлевских кураторов "спецоперации", создаст для Лукашенко так называемый казус белли. То есть формальный повод для развязывания войны. Считается, что в этом случае у самопровозглашенного "президента" Беларуси не останется возможности избежать участия в войне" .

Имея эту информацию, офицеры белорусской армии приступили к эвакуации своих семей из Мозыря", - добавили в ГУР.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече в Москве с белорусским коллегой Виктором Хрениным заявил , что России и Беларуси нужно принимать срочные меры по укреплению обороноспособности Союзного государства.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга 23 июня заявил , что расконсервированную технику в Беларуси могут перебросить на Донецкое направление.

22 июня в минобороны Беларуси сообщили , что их военные начали мобилизационные учения в Гомельской области, граничащей с Украиной.

Тогда же глава Волынской ОВА заверил , что в 15-километровой зоне приграничья с Беларусью все спокойно.

Также подразделения вооруженных сил Беларуси размещают в приграничных с Украиной районах деревянные муляжи танков , чтобы продемонстрировать свое присутствие.

В этот же день начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил , что Беларусь сейчас не готова к военной атаке на Украину.

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