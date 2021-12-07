"Россия готовит своих граждан к потерям": нардеп Фрис считает, что только экономические санкции не удержат Путина от вторжения
Народный депутат от "Слуги народа" Игорь Фрис заявил, что мир не допустит полномасштабных боевых действий в Европе
Об этом он заявил в эфире программы "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.
"Говорить о том, что какие-то полномасштабные действия на территории Европы будут, вряд ли это допустит кто-нибудь в цивилизованном мире сегодня. Даже если мы вспомним Грузию, эти действия продолжались неделю. До партизанской войны никто не доходил, потому что сегодняшние мобильные силы этого не позволяют", - сказал Фрис.
Он рассказал о своих впечатлениях о недавнем просмотре российского ТВ.
"Я пару недель назад был за границей, и включил российское телевидение, и был удивлен. Россияне готовили своих граждан к потерям, мне это было очень странно слышать. В тот момент мне в голову закралась такая мысль, что, не дай Бог, это может произойти". Мне, откровенно говоря, просто страшно.У меня есть надежда, что этого не произойдет. Вся эмпатика, с которой говорит Путин, она говорит о том, что надо запугать, что санкции для них "по фене". Исключительно вопросы экономики и санкций не могут быть факторами, которые сдержат Путина", - считает нардеп.
- Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск к границе с Украиной.
- 20 ноября сообщалось, что США призвали союзников в Европе немедленно принять меры по сдерживанию России от вторжения в Украину.
- 4 декабря американская разведка сообщила, что Россия планирует в начале 2022 года вторжение в Украину с участием 175 тыс. военных.
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в случае вторжения России в Украину будет "кровавая бойня" и отметил, что не верит в победу РФ в случае эскалации конфликта.
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