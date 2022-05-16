Россия готовит спецоперацию в Мариуполе: якобы защитники Азовстали сдадутся в плен, - InformNapalm

Об этом сообщило сообщество в Telegram .

14 и 15 мая по инсайдерским каналам из 4 различных источников (в том числе из числа военнослужащих РФ) сообщество InformNapalm получило информацию.

"Совокупность этих данных позволяет предположить, что на 16-17 мая или позже этой даты в Мариуполе готовится реализация масштабных действий ВС РФ с участием пленных украинских военнослужащих и похищенных россиянами мирных жителей. К действиям информационно-психологического характера планируется привлечь до 200 человек", - заявили в сообществе.

Там отмечают, что предварительно замысел россиян до конца не ясен, но привели события, запланированные россиянами на 16-17 мая.

привезти в Мариуполь до 2000 пленных людей;

отправить туда военнослужащих разведроты, получившие приказ взять противогазы, полный защитный комплект и небольшие рюкзаки, содержание которых неизвестно;

отправить в Мариуполь 6 цистерн, содержание которых неизвестно с охраной на бронетехнике.

"Аналитики InformNapalm предполагают, что командование РФ может использовать пленных людей для создания картинки российских пропагандистских СМИ о том, что якобы защитники Азовстали сдались в плен и после этого попытаются использовать содержание цистерн (возможно, химические вещества), чтобы "выкурить" настоящих защитников из них позиций. Также пленных могут использовать в качестве живого щита для реализации штурмовой операции. Могут быть другие варианты развития событий", - говорится в сообщении.