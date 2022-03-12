Россия готовит псевдорефендум на Херсонщине по созданию "ХНР", - экс-нардеп

Об этом он написал в Facebook.



"Оккупанты звонят депутатам Херсонского облсовета с вопросом готовы ли мы сотрудничать с ними. Категорически отказался Обращаюсь ко всем депутатам Херсонского областного совета. Уважаемые коллеги, я уверен, что вы понимаете последствия вашего решения", - отметил Хлань.



Экс-нардеп заявил, что "создание "ХНР" превратит край в безнадежную дыру без жизни и будущего".



"Не дайте им ни одного голоса! Не дайте им никакой возможности легитимизировать "ХНР"! Все государство будет смотреть на вас и никаких оправданий сотрудничества с оккупантами быть не может! Не поверю, что вам будет хуже, чем обычным людям Мариуполя, Чернигова, Харькова, Сум , Гостомеля, которые уже две недели переносят бесчеловечные страдания, но не сдаются", - написал он.

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