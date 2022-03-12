Россия готовит псевдорефендум на Херсонщине по созданию "ХНР", - экс-нардеп
Экс-нардеп и депутат Херсонского облсовета заявил, что с ним связывались захватчики по организации псевдореферендума по вопросу создания "Херсонской народной республики"
Об этом он написал в Facebook.
"Оккупанты звонят депутатам Херсонского облсовета с вопросом готовы ли мы сотрудничать с ними. Категорически отказался Обращаюсь ко всем депутатам Херсонского областного совета. Уважаемые коллеги, я уверен, что вы понимаете последствия вашего решения", - отметил Хлань.
Экс-нардеп заявил, что "создание "ХНР" превратит край в безнадежную дыру без жизни и будущего".
"Не дайте им ни одного голоса! Не дайте им никакой возможности легитимизировать "ХНР"! Все государство будет смотреть на вас и никаких оправданий сотрудничества с оккупантами быть не может! Не поверю, что вам будет хуже, чем обычным людям Мариуполя, Чернигова, Харькова, Сум , Гостомеля, которые уже две недели переносят бесчеловечные страдания, но не сдаются", - написал он.
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