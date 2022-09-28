Россия готовит почву, чтобы попытаться сорвать зерновую инициативу, – Зеленский
Россия пытается сорвать инициативу по экспорту зерна, однако Украина информирует партнеров по этому вопросу
Об этом Владимир Зеленский отметил в своем вечернем обращении 27 сентября.
"Сегодня же в Москве прозвучали очередные лживые заявления по поводу очень важного достижения Украины и наших партнеров – восстановление нашего морского зернового экспорта. Очевидно, что Россия готовит почву, чтобы попытаться сорвать зерновую инициативу. Информируем партнеров по этому поводу".
Он добавил, что статистика экспорта зерна из Украины абсолютно прозрачна и доступна всем в международном сообществе.
"Более 5 миллионов тонн агропродукции отправлено на экспорт из трех наших портов. 232 судна вышли. Если взять только страны Африки, то наша аграрная продукция уже экспортирована в Алжир, Эфиопию, Египет, Ливию, Кению, Сомали, Судан, Тунис. Чтобы Россия снова не поставила эти и другие страны в условия продовольственного кризиса, нужно действовать немедленно", - добавил Зеленский.
- 22 июля между Украиной, Турцией и генсеком ООН было подписано соглашение по экспорту зерна. Россия, со своей стороны, подписала зеркальный договор.
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7 сентября Владимир Путин заявил о намерении ограничить вывоз зерна из украинских портов, чтобы оно не попадало в Европу.
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