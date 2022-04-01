Россия готовит ответ на украинский проект мирного договора, - Лавров
РФ готовит реакцию на предложения Украины по мирному соглашению
Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, передает РБК-Украина .
"Украинская сторона возложила на бумагу свое видение договоренностей, которые необходимо достичь. Эти договоренности должны сформироваться. У нас готовится реакция", – отметил он.
По его словам, в предложениях есть "движение вперед".
"Безъядерный внеблоковый нейтральный статус - это то, что сейчас осознается как абсолютная необходимость", - добавил он.
- Напомним, вчера, 29 марта, в Стамбуле прошли переговоры между представителями Украины и России.
- В ходе переговоров Украина предложила России договор , предусматривающий переговоры между Киевом и Москвой по статусу аннексированного Крыма в течение следующих 15 лет.
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