Россия готовит ответ на украинский проект мирного договора, - Лавров

Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, передает РБК-Украина .

"Украинская сторона возложила на бумагу свое видение договоренностей, которые необходимо достичь. Эти договоренности должны сформироваться. У нас готовится реакция", – отметил он.

По его словам, в предложениях есть "движение вперед".



"Безъядерный внеблоковый нейтральный статус - это то, что сейчас осознается как абсолютная необходимость", - добавил он.

Напомним, вчера, 29 марта, в Стамбуле прошли переговоры между представителями Украины и России.

В ходе переговоров Украина предложила России договор , предусматривающий переговоры между Киевом и Москвой по статусу аннексированного Крыма в течение следующих 15 лет.

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Лавров отметил, что у украинской стороны "большее понимание" относительно статуса ОРДЛО и Крыма.