Россия готовит новый дипфейк с Зеленским – Центр стратегических коммуникаций

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Одним из излюбленных технологических приемов пропагандистов в информационной войне стал дипфейк. Концепция дипфейков очень проста. Фактически, нужно перенести лицо одного человека на видео с другим. Для этого собираются сотни часов видео с нужным лицом. А дальше начинают работу нейросети, которые и генерируют нужное изображение", – говорится в сообщении.

Известно, что 16 марта россияне обнародовали фейковое "заявление Президента Владимира Зеленского", в котором он якобы призвал украинцев прекратить борьбу и сложить оружие. Ее активно распространяли пророссийские телеграмм-каналы и отдельные ресурсы, которые тоже были сломаны хакерами.

По имеющейся в Центре стратегических коммуникаций информации, в ближайшее время враг готовится запустить дипфейк с Зеленским. В рамках этой российской спецоперации планируется создать впечатление, что президент выразит "свое негативное отношение к украинским городам, в частности, к Мариуполю".