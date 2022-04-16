Россия готовит новый дипфейк с Зеленским – Центр стратегических коммуникаций
В ближайшее время россияне готовятся запустить дипфейк с Президентом Украины Владимиром Зеленским
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
"Одним из излюбленных технологических приемов пропагандистов в информационной войне стал дипфейк. Концепция дипфейков очень проста. Фактически, нужно перенести лицо одного человека на видео с другим. Для этого собираются сотни часов видео с нужным лицом. А дальше начинают работу нейросети, которые и генерируют нужное изображение", – говорится в сообщении.
Известно, что 16 марта россияне обнародовали фейковое "заявление Президента Владимира Зеленского", в котором он якобы призвал украинцев прекратить борьбу и сложить оружие. Ее активно распространяли пророссийские телеграмм-каналы и отдельные ресурсы, которые тоже были сломаны хакерами.
"Будьте бдительны - доверяйте информацию только из проверенных источников", - отмечают в Центре.
- Добавим, пропаганда в России начинает новый этап "биологической войны" и фиксирует "промежуточную победу", рассказывая о якобы уничтожении биолабораторий в Украине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.97
Покупка 29.97Продажа 31.13
-
EUR
Покупка 32.43Продажа 33.77
- Актуальное
- Важное