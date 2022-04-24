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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Россия готовит нападение в направлении Кривого Рога из Херсона, город готов к обороне, - глава ВА города Вилкул

Россия готовит нападение в направлении Кривого Рога из Херсона, город готов к обороне, - глава ВА города Вилкул

24 апреля, 2022 воскресенье
22:30
война с Россией Александр Вилкул

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что российские войска готовятся к нападению на город

Об этом он написал в Telegram.

"Враг проводит формирование наступательного ударного формирования на нашем направлении в Херсонской области. В ближайшие дни мы ждем их возможного перехода в наступление", - отметил Вилкул.

Он добавил, что Силы обороны знают все планы россиян и готовы к любому развитию ситуации.

"Готовый гарнизон города, готовы все воинские части, мы построили глубокоэшелонированную оборону и укрепрайоны", - написал глава городской ВА.

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