Россия готовит нападение в направлении Кривого Рога из Херсона, город готов к обороне, - глава ВА города Вилкул
Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что российские войска готовятся к нападению на город
Об этом он написал в Telegram.
"Враг проводит формирование наступательного ударного формирования на нашем направлении в Херсонской области. В ближайшие дни мы ждем их возможного перехода в наступление", - отметил Вилкул.
Он добавил, что Силы обороны знают все планы россиян и готовы к любому развитию ситуации.
"Готовый гарнизон города, готовы все воинские части, мы построили глубокоэшелонированную оборону и укрепрайоны", - написал глава городской ВА.
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