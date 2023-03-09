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Россия готовит масштабную провокацию на украинско-белорусской границе, - разведка

9 мартa, 2023 четверг
17:18
война с Россией

Российские власти готовятся к масштабной провокации на украинско-белорусской границе, для этого приглашают пропагандиста Владимира Соловьева

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Получена информация, что в ближайшее время военно-политическое командование РФ планирует проведение масштабной провокации на границе Украины и Беларуси", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что для подробного освещения провокации в Беларусь прибудет главный пропагандист Владимир Соловьев.

Враг планирует 11 марта организовать телерадиомост и прямую трансляцию с места событий для росСМИ.

"Для этого на территорию Беларуси прибывают несколько групп россиян. Вероятно, планы окупантов предусматривают угрозу разрушения объектов инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения", - подчеркивают в украинской разведке.

Цель масштабной провокации - создание враждебного общественного мнения относительно Украины со стороны белорусов и полноценного участия вооруженных сил страны в войне на российской стороне.

В ГУР напоминают, что Украина не производит никаких боевых операций на территории Беларуси.

  • Ранее в ISW отмечалось, что Кремль толкает режим Лукашенко на войну в Украине, чтобы усилить контроль над Беларусью.
  • 6 марта представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявлял, что ситуация на границе с Беларусью полностью контролируема, в то же время подчеркнул, что из-за присутствия на белорусской территории российских военных она по-прежнему остается "несколько напряженной".
  • В Америке отсутствуют разведданные, подтверждающие готовность белорусских войск принять непосредственное участие в боевых действиях в Украине.
  • Британская разведка заявила о важности повреждения российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 под Минском, ведь его использовали для запуска ракет "Кинжал".
Мир
Россия
Белорусь
ГУР
пропаганда
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