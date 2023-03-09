Россия готовит масштабную провокацию на украинско-белорусской границе, - разведка
Российские власти готовятся к масштабной провокации на украинско-белорусской границе, для этого приглашают пропагандиста Владимира Соловьева
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"Получена информация, что в ближайшее время военно-политическое командование РФ планирует проведение масштабной провокации на границе Украины и Беларуси", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что для подробного освещения провокации в Беларусь прибудет главный пропагандист Владимир Соловьев.
Враг планирует 11 марта организовать телерадиомост и прямую трансляцию с места событий для росСМИ.
"Для этого на территорию Беларуси прибывают несколько групп россиян. Вероятно, планы окупантов предусматривают угрозу разрушения объектов инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения", - подчеркивают в украинской разведке.
Цель масштабной провокации - создание враждебного общественного мнения относительно Украины со стороны белорусов и полноценного участия вооруженных сил страны в войне на российской стороне.
В ГУР напоминают, что Украина не производит никаких боевых операций на территории Беларуси.
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