Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Получена информация, что в ближайшее время военно-политическое командование РФ планирует проведение масштабной провокации на границе Украины и Беларуси", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что для подробного освещения провокации в Беларусь прибудет главный пропагандист Владимир Соловьев.

Враг планирует 11 марта организовать телерадиомост и прямую трансляцию с места событий для росСМИ.

"Для этого на территорию Беларуси прибывают несколько групп россиян. Вероятно, планы окупантов предусматривают угрозу разрушения объектов инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения", - подчеркивают в украинской разведке.

Цель масштабной провокации - создание враждебного общественного мнения относительно Украины со стороны белорусов и полноценного участия вооруженных сил страны в войне на российской стороне.

В ГУР напоминают, что Украина не производит никаких боевых операций на территории Беларуси.