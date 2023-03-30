Об этом информирует Луганская областная военная администрация .

"На рассмотрение госдумы РФ вынесен законопроект, согласно которому при проведении "первых выборов" в так называемой ЛНР по решению "избирательной комиссии субъекта РФ" могут образовываться избирательные участки за пределами территории "субъекта РФ", где такие избиратели имеют активное избирательное право, – пишет пресс-служба.

Это позволит жителям временно оккупированных территорий Луганской области голосовать за рубежом, что "открывает значительные возможности для манипуляций результатами".

Кроме того, рашисты налегают и на принудительную паспортизацию мирных украинцев. Для этого открывают мобильные пункты приема документов на получение российского документа на предприятиях и учреждениях.

Также ставленники РФ планируют провести "выборы" на временно оккупированных территориях Запорожской области, в частности в Мелитополе.