Россия готовит манипуляции во время "первых выборов" на временно оккупированной Луганщине, позволит "голосовать" за границей, - ОВА
Российские захватчики готовят манипуляции во время так называемых первых выборов на временно оккупированной территории Луганской области, хотят разрешить "голосовать" за границей
Об этом информирует Луганская областная военная администрация .
"На рассмотрение госдумы РФ вынесен законопроект, согласно которому при проведении "первых выборов" в так называемой ЛНР по решению "избирательной комиссии субъекта РФ" могут образовываться избирательные участки за пределами территории "субъекта РФ", где такие избиратели имеют активное избирательное право, – пишет пресс-служба.
Это позволит жителям временно оккупированных территорий Луганской области голосовать за рубежом, что "открывает значительные возможности для манипуляций результатами".
Кроме того, рашисты налегают и на принудительную паспортизацию мирных украинцев. Для этого открывают мобильные пункты приема документов на получение российского документа на предприятиях и учреждениях.
Также ставленники РФ планируют провести "выборы" на временно оккупированных территориях Запорожской области, в частности в Мелитополе.
- Ранее сообщалось, что российские захватчики на временно оккупированной территории Херсонской области издеваются над местными жителями, которые отказываются от получения паспорта РФ .
- На временно оккупированных территориях юга Украины россияне будут увольнять работников, не получивших российский паспорт, мотивируя это новой "юрисдикцией".
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