Россия готовит манипуляции на тему возможного "голода" в Украине и мире - Центр при СНБО
Россия планирует пугать Украину и мир голодом, для этого они готовят соответствующие манипуляции. Но на 9 апреля в Украине достаточно резервов продовольствия
Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.
Владимир Зеленский 6 апреля подчеркнул, что Россия уничтожает в Украине сельскохозяйственные предприятия, аграрную технику, блокирует морские порты, поскольку рассматривает голод как свое оружие. Вместе с тем Украина входит в пятерку крупнейших экспортеров зерна в мире. Поэтому последствия войны ощутимы в Египте, Турции, Бангладеш и Иране, которые покупают более 60% своей пшеницы у России и Украины.
"По карте регионов, которые экспортировали зерновые культуры больше всего, становится понятно, что ракетные обстрелы не случайны. Агрессор наносит удары, в частности, с целью уничтожения посевных работ и нефтебаз, обслуживающих сельскохозяйственную технику", – добавляют в сообщении.
Однако в Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что даже если удастся засеять хотя бы 30% площадей Украины, государство сможет обеспечить потребность во внутреннем потреблении. По состоянию на 9 апреля в Украине достаточно резервов, а на внутреннем рынке потребляется в 5 раз меньше продукции, чем производится.
- Кроме того, Россия хочет демонизировать Украину в мире. Поэтому российская пропаганда готовит манипуляции о "плохих" украинских беженцах.
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