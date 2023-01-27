Россия готовит информационный "вброс" против Резникова и Ермака, – разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Telegram .

"Известно, что в ближайшее время будет запущена широкая информационно-психологическая спецоперация по дискредитации ряда представителей украинского военно-политического руководства. В частности, дискредитационная кампания будет направлена против начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шаптали, главы СБУ Василия Малюка, министра обороны Алексея Резникова, руководителя ОП Андрея Ермака, исполняющего обязанности главы Национальной полиции Ивана Выговского, и тому подобное", - говорится в сообщении.



В Минобороны отметили, что среди прочего кампания будет включать "вброс" сфабрикованных материалов в украинские и международные СМИ.

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 27 января.

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