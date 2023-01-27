Россия готовит информационный "вброс" против Резникова и Ермака, – разведка
Спецслужбы РФ готовят широкую информационно-психологическую спецоперацию по дискредитации военно-политического руководства Украины
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Telegram .
"Известно, что в ближайшее время будет запущена широкая информационно-психологическая спецоперация по дискредитации ряда представителей украинского военно-политического руководства. В частности, дискредитационная кампания будет направлена против начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шаптали, главы СБУ Василия Малюка, министра обороны Алексея Резникова, руководителя ОП Андрея Ермака, исполняющего обязанности главы Национальной полиции Ивана Выговского, и тому подобное", - говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что среди прочего кампания будет включать "вброс" сфабрикованных материалов в украинские и международные СМИ.
- Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 27 января.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.91
Покупка 39.91Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 42.59Продажа 43.58
- Актуальное
- Важное