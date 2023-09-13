Россия готовит информационное алиби для возможного теракта в Умани, - ЦПД
Вражеские ресурсы распространяют информацию, что "киевский режим" планирует устроить теракт в Умани
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Российские пропагандисты продвигают фейковую информацию, что Украина планирует устроить 15 сентября теракт в Умани, где соберутся десятки тысяч паломников-хасидов для празднования Рош ха-Шана.
По словам пропагандистов, после теракта украинская сторона якобы планирует обвинить Россию в "преступлениях против человечности".
"ЦПД призывает не поддаваться на вражеские манипуляции, реагировать на сигналы воздушной тревоги, соблюдать правила безопасности и доверять только источникам верифицированной информации. Распространяя подобные фейки враг пытается создать себе инфоалиби для будущих терактов на территории Украины", - отмечает Центр противодействия дезинформации.
- В среду, 13 сентября, стало известно, что по сети распространяется фейковая информация, что Ирландия якобы начала экстрадицию украинцев призывного возраста.
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