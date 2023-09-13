Россия готовит информационное алиби для возможного теракта в Умани, - ЦПД

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Российские пропагандисты продвигают фейковую информацию, что Украина планирует устроить 15 сентября теракт в Умани, где соберутся десятки тысяч паломников-хасидов для празднования Рош ха-Шана.

По словам пропагандистов, после теракта украинская сторона якобы планирует обвинить Россию в "преступлениях против человечности".

"ЦПД призывает не поддаваться на вражеские манипуляции, реагировать на сигналы воздушной тревоги, соблюдать правила безопасности и доверять только источникам верифицированной информации. Распространяя подобные фейки враг пытается создать себе инфоалиби для будущих терактов на территории Украины", - отмечает Центр противодействия дезинформации.