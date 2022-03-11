Россия готовит авиаудар по Беларуси с территории Украины, чтобы втянуть белорусов в войну, - Резников

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, передает Еспресо.TV.

"Друзья. По информации, в которой мы полностью уверены и которую подтвердили, сейчас командование российских оккупационных войск готовит серию кровавых провокаций. Согласно их преступному замыслу, российская авиация готовится нанести удар по ряду населенных пунктов на территории Республики Беларусь, находящихся вблизи украино-белорусской границы. В частности, удар собираются нанести по населенному пункту Копани, Столинского района Брестской области", - отметил Резников.

По его словам, для маскировки Россия планирует нанести атаки с воздушного пространства Украины.

"Цель провокации - заставить действующее руководство Беларуси к войне против Украины. Москва пытается связать вас кровью. Гарантирую, что украинская армия не планировала, не планирует и не будет планировать никаких агрессивных действий против Беларуси", - подчеркнул министр.

Напомним, российская сторона использует Беларусь как плацдарм для авиаударов по Украине.