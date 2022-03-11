Global Львов Главная
ru ua
Global Львов Главная
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Россия готовит авиаудар по Беларуси с территории Украины, чтобы втянуть белорусов в войну, - Резников

Россия готовит авиаудар по Беларуси с территории Украины, чтобы втянуть белорусов в войну, - Резников

11 мартa, 2022 пятница
16:18
война с Россией

Российские оккупационные войска готовят серию кровавых провокаций против Украины. В частности, их авиация готовится нанести удар по ряду населенных пунктов в Беларуси с воздушного пространства Украины

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, передает Еспресо.TV.

"Друзья. По информации, в которой мы полностью уверены и которую подтвердили, сейчас командование российских оккупационных войск готовит серию кровавых провокаций. Согласно их преступному замыслу, российская авиация готовится нанести удар по ряду населенных пунктов на территории Республики Беларусь, находящихся вблизи украино-белорусской границы. В частности, удар собираются нанести по населенному пункту Копани, Столинского района Брестской области", - отметил Резников.

По его словам, для маскировки Россия планирует нанести атаки с воздушного пространства Украины.

"Цель провокации - заставить действующее руководство Беларуси к войне против Украины. Москва пытается связать вас кровью. Гарантирую, что украинская армия не планировала, не планирует и не будет планировать никаких агрессивных действий против Беларуси", - подчеркнул министр.

  • Напомним, российская сторона использует Беларусь как плацдарм для авиаударов по Украине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

авиаудары
война новости
Читайте также:
Еммануель Макрон
10 мартa, 2022 четверг
Макрон выступил против начала процедуры вступления Украины в ЕС из-за войны
11 мартa, 2022 пятница
"Вторая армия мира": в сети появились фото "современной" амуниции российских оккупантов
Олег Дерипаска
3 мартa, 2022 четверг
Российский олигарх Дерипаска прогнозирует трехлетний жесткий кризис в РФ и предлагает перенести столицу в Сибирь
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 30.93
  • EUR
    Покупка 32.47
    Продажа 34.4
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
11 мартa
16:25
РНБО
Куда обращаться свидетелям похищения людей оккупантами: Центр при СНБО обнародовал контакты
16:25
Российские самолеты нанесли удар по Беларуси
16:23
Швейцария выделит более $85 млн на гуманитарную помощь Украине, часть из них – пойдет беженцам в соседних странах
16:22
Арестованные $415 млрд Центробанка РФ могут передать Украине, идет работа над юридическим механизмом, - Минэкономики
16:14
1300+ переселенцев из регионов боевых действий получили убежище благодаря компании FERREXPO
16:11
Эксклюзив
Сталинизация России. Зачем Путину война в Украине?
16:04
Украинские военные ликвидировали генерал-майора РФ Колесникова
15:54
Перевозки во время войны: Укрзализныця запускает новый веб-ресурс для пассажиров
15:52
Канада
Канада ввела санкции против российских олигархов Абрамовича и Усманова
15:52
"Оккупантов много, но они потеряли инициативу": Резников сообщил, что ВСУ контратакуют врага по всем направлениям
15:45
Алексей Арестович
"Месть и попытка остановить нашу авиацию": Арестович о ракетных обстрелах Луцка, Ивано-Франковска и Днепра
15:34
Moody's
"Дефолт становится все более вероятным": Moody&#39;s снизило рейтинг Беларуси
15:31
В Сумской области оккупанты сбросили бомбы на детский лагерь
15:27
Урсула фон дер Ляйен
ЕС выплатил первый транш €300 млн экстренной макрофинансовой помощи Украине
15:20
Дума
Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Госдумы РФ, поддержавших признание "Л/ДНР"
15:19
С целью скрыть поражение: оккупанты РФ запланировали ротацию под Николаевом, - глава ОВА
15:05
Украинцев предупреждают о "фейковых" электронных рассылках от имени госорганов
15:02
Решения политиков должны совпадать с настроениями их народов – Зеленский о рассмотрении заявки Украины на вступление в ЕС
14:59
Зеленский: на всей нашей земле должны этой весной провести полноценную посевную кампанию – насколько это возможно
14:46
Президент Финляндии сегодня обсудит войну в Украине с Путиным
14:38
Россия может напасть на Одессу с территории оккупированного Приднестровья, - Труханов
14:35
"Россия должна каждый день платить за эту войну": Зеленский требует от партнеров новых санкций против оккупанта
14:35
"Стратегического перелома мы уже достигли": Зеленский призвал украинцев не поддаваться эмоциям и бороться до победы
14:25
"Простите, что не смогла воспитать достойного человека": у захваченного в плен пилота оккупантов мать оказалась жительницей Полтавщины
14:22
Почти миллион украинских семей остались без света из-за войны, – Минэнерго
14:20
ООН заявила о достоверных свидетельствах применения Россией кассетных бомб в Украине
14:20
Маргарита Симоньян
Симоньян планируют объявить в международный розыск, - Венедиктова
14:06
Vodafone
В Энергодаре снова заработал Vodafone, - мэр
13:57
РФ использует Беларусь как плацдарм для самолетов, - НАТО
13:53
Дмитрий Песков
"Никто не исключает": в Кремле назвали "концептуально возможной" встречу Путина с Зеленским после подготовки министрами
13:48
Анатолий Тимощук
Экс-капитана сборной Тимощука лишили тренерской лицензии, всех наград и пожизненно отлучили от украинского футбола за сотрудничество с РФ
13:45
Путин готовит теракт на Чернобыльской АЭС, – разведка
13:42
В Полтавской области ВСУ сбили российскую ракету
13:25
Директор ЦРУ считает, что у Путина нет четкой конечной цели в войне с Украиной
13:21
Казахстанцы отправили в Украину 40 тонн гуманитарного груза
13:18
СБУ
"Надеюсь, нас отправят домой": СБУ перехватила разговор российского оккупанта, пытавшегося атаковать Киев
13:16
Удары по аэродрому Луцка: погибли 4 человека, - ОВА
13:15
Посол Украины в Японии считает, что Путин может быть готов к применению ядерного оружия
13:03
Air Astana
Казахстанская авиакомпания Air Astana приостановила все полеты в Россию
13:00
Оккупанты сосредотачивают основные силы на направлениях Киева и Мариуполя, - Генштаб
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV