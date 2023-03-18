Об этом пишет польское издание Nowiny Polskie .

"Протесты станут ответом на решение Польши поставить первые 4 истребителя МиГ-29 Киеву. Для создания массовости прокремлевских протестов российская пропаганда будет использовать не утихающие кадры демонстраций во Франции против пенсионной реформы, а организаторы антиукраинских митингов постараются собирать своих немногочисленных" антиправительственных акций", – говорится в публикации.

По данным издания, известно о планах российских спецслужб поддержать проведение трех антиукраинских акций – в Париже 18 марта, Тулузе 19 марта и Брюсселе 4 апреля.

За организацией протестов в Париже стоит бывший близкий соратник Марин Ле Пен французский политик Флориан Филиппо/Florian Philippot.

Ранее на своей странице в Twitter он призвал выйти на митинг против решения польских властей передать Украине боевые самолеты, поскольку, по мнению Филиппо, таким образом Польша втягивает Евросоюз и НАТО в войну с Россией. Кроме этого Филиппо открыто назвал украинцев "нацистами" и активно продвигает российские нарративы.

"В феврале 2023 года Филиппо уже проводил подобную манифестацию под лозунгами "Нет третьей мировой!", "Выходим из НАТО" и "Нет поставкам оружия Украине". Мероприятие было активно растиражировано росСМИ", - напомнило издание.

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Отмечается, что другим организатором антиукраинских протестов, которые пройдут 19 марта в Тулузе и 4 апреля возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, является руководитель организации "Русофоны Пиренеев", 39-летняя гражданка Франции и России Анна Новикова.

"Участники потребуют от французских и европейских политиков принять во внимание их электронную петицию на сайте французского парламента об отмене введенных санкций против России", – пишет издание.

Как сообщает издание, в демонстрациях консолидированных пророссийских сил под лозунгом #StopKillingDonbass и против поставки оружия Украине планируют принять участие лица, ранее как журналисты и наблюдатели находившиеся на временно оккупированных территориях Украины и освещавшие события в пользу РФ.