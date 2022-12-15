Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал в интервью The Economist .

"Наши войска все сейчас связаны в боях, они истекают кровью. Они истекают кровью и держатся вместе исключительно благодаря мужеству, героизму и умению своих командиров держать ситуацию под контролем", - отметил он.

По его словам, важной стратегической задачей для ВСУ является "создать резервы и подготовиться к войне, которая может состояться в феврале, в лучшем случае в марте, а в худшем - конце января".

"Может начаться не на Донбассе, а в направлении Киева из Белоруссии, не исключаю и южного направления", - подчеркнул Залужный.

"Россияне готовят около 200 тыс. новых военных. Я не сомневаюсь, что за Киев они еще раз возьмутся", - добавил он.

3 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал руководителю объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли о необходимости в ПВО .

13 декабря госдеп США прокомментировал возможность предоставить систему Patriot Украине, назвав поставки средств ПВО приоритетом.

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