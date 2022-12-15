"Россия готовит 200 тыс. новых солдат": Залужный не исключает наступления оккупантов на Киев из Беларуси
Российская Федерация может повторить наступление на Киев в январе-феврале 2023 года. В настоящее время страна-агрессорка готовит около 200 тыс. новых военных
Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал в интервью The Economist .
"Наши войска все сейчас связаны в боях, они истекают кровью. Они истекают кровью и держатся вместе исключительно благодаря мужеству, героизму и умению своих командиров держать ситуацию под контролем", - отметил он.
По его словам, важной стратегической задачей для ВСУ является "создать резервы и подготовиться к войне, которая может состояться в феврале, в лучшем случае в марте, а в худшем - конце января".
"Может начаться не на Донбассе, а в направлении Киева из Белоруссии, не исключаю и южного направления", - подчеркнул Залужный.
"Россияне готовят около 200 тыс. новых военных. Я не сомневаюсь, что за Киев они еще раз возьмутся", - добавил он.
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