Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Как отмечают в ДБР, всю полученную информацию передадут также международным инстанциям.

По словам директора ГБР Алексея Сухачева, следователи осмотрели более 2 тысяч гектаров Тростянца, а также установили местоположение боевых частей агрессора и огневые позиции, с которых велись обстрелы. Изъяли документы и личные вещи российских военных.

Кроме того, работники Бюро обнаружили в городе 322 поврежденных жилых дома и гражданских объектов Тростянца, обезвредили несколько взрывоопасных предметов и передали на нужды ВСУ найденные неиспользованные оружие и боеприпасы.

Вооруженные силы Украины освободили город Тростянец Сумской области от российской оккупации 26 марта.

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что в освобожденном от захватчиков Тростянке в Сумской области остается много заминированных объектов, среди которых больница.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb