Россия готовилась захватить всю территорию Украины: ГБР нашло документы военных РФ
В Тростянке в Сумской области следователи ДБР нашли документы российских военных, подтверждающие планы захвата всей территории Украины
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Как отмечают в ДБР, всю полученную информацию передадут также международным инстанциям.
По словам директора ГБР Алексея Сухачева, следователи осмотрели более 2 тысяч гектаров Тростянца, а также установили местоположение боевых частей агрессора и огневые позиции, с которых велись обстрелы. Изъяли документы и личные вещи российских военных.
Кроме того, работники Бюро обнаружили в городе 322 поврежденных жилых дома и гражданских объектов Тростянца, обезвредили несколько взрывоопасных предметов и передали на нужды ВСУ найденные неиспользованные оружие и боеприпасы.
- Вооруженные силы Украины освободили город Тростянец Сумской области от российской оккупации 26 марта.
- Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что в освобожденном от захватчиков Тростянке в Сумской области остается много заминированных объектов, среди которых больница.
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