Россия готова выпустить как минимум 30 крылатых ракет по Украине с моря, - ОК "Юг"
Россия разместила в Черном море корабельную группировку, готовую к нанесению ракетных ударов по меньшей мере тридцатью крылатыми ракетами
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Несмотря на корабельную группировку военно-морских сил врага – в Одесской области ситуация стабильная и контролируемая.
"Силами обороны приняты меры для обеспечения надежной охраны государственной границы, в том числе и на участке с непризнанной Приднестровской республикой. Провокации в виде информационных вбросов и имитаций терактов по ту сторону границы не убедительны и успехов не имеют. Но мы следим и готовы", - говорится в отчете ОК "Юг".
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