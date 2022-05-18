Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Несмотря на корабельную группировку военно-морских сил врага – в Одесской области ситуация стабильная и контролируемая.

"Силами обороны приняты меры для обеспечения надежной охраны государственной границы, в том числе и на участке с непризнанной Приднестровской республикой. Провокации в виде информационных вбросов и имитаций терактов по ту сторону границы не убедительны и успехов не имеют. Но мы следим и готовы", - говорится в отчете ОК "Юг".

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