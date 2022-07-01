Россия готова выпустить из Черного моря по Украине 16 крылатых ракет

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Черное море

В северо-западной части Черного моря осталось два ракетных корабля с 16 крылатыми ракетами на бортах.

Обращение к украинцам

"Соблюдайте алгоритмы безопасности, доверяйте исключительно достоверным официальным источникам информации, не распространяйте фейки, панику и сообщения, ориентирующие врага о действиях сил обороны. Именно так все будет Украина и мы победим вместе!", - подчеркивают в ОК "Юг".

Российские кафиры, бежавшие со Змеиного острова , во время эвакуации миновали территорию, уничтожали военную технику, документацию и имущество.

30 июня в Херсонской области украинская авиация нанесла парный вертолетный удар по скоплению живой силы и военной техники России.

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