Россия готова выпустить из Черного моря по Украине 16 крылатых ракет
В Черном море российский агрессор разместил готовыми к запуску 16 крылатых ракет
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Черное море
В северо-западной части Черного моря осталось два ракетных корабля с 16 крылатыми ракетами на бортах.
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