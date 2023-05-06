"Россия готова сейчас заморозить конфликт, чтобы подготовиться и ударить снова": Чалый прокомментировал развитие российско-украинской войны в дальнейшем
Дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины, председатель правления Украинского кризисного медиацентра Валерий Чалый прокомментировал развитие российско-украинской войны и отметил, что РФ готова сейчас заморозить войну, чтобы подготовиться и ударить снова
Об этом он заявил в эфире Еспресо.
"Война началась в 2014 году, и когда мы отвечаем на вопрос "сколько продлится", мы должны понимать о чем именно говорим. Конфликт разной формы и разной степени интенсивности будет продолжаться очень долго, вплоть до украинской победы, другого способа у нас нет сохранить государство, страну, людей", - отметил он.
Также Чалый добавил, что не сторонник делать прогнозы по военной части, однако может сказать, что не видит со стороны РФ готовности установить мир.
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"У них есть готовность заморозить сейчас конфликт, потом подготовиться и ударить снова. То есть, если мы говорим о мире, нужно спрашивать о каком мире мы говорим. Кое-кто использует постоянный мир, после которого больше не будет дальнейших попыток. Так вот на такой мир Россия не готова, они четко указывают на желание оставить за собой украденное, и не только украденные заводы, они хотят еще и забрать территории и на другое не соглашаются, поэтому здесь нужно говорить о долгом периоде, но этот период зависит от консолидированности и давления на Россию со всех сторон: и военной, и санкционной, и экономической, и политической. Никто вам на сегодняшний день не скажет, сколько будет продолжаться такой интенсивности этот конфликт, все зависит от многих факторов", - заявил Чалый.
Комментируя вопросы поддержки Соединенными Штатами Америки Украины, дипломат отметил, что "они говорят, что будут поддерживать Украину сколько нужно".
- 3 мая администрация Байдена объявила о дополнительной помощи безопасности Украины.
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