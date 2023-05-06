Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией "Россия готова сейчас заморозить конфликт, чтобы подготовиться и ударить снова": Чалый прокомментировал развитие российско-украинской войны в дальнейшем
Эксклюзив

"Россия готова сейчас заморозить конфликт, чтобы подготовиться и ударить снова": Чалый прокомментировал развитие российско-украинской войны в дальнейшем

6 мая, 2023 суббота
21:22
Война с Россией

Дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины, председатель правления Украинского кризисного медиацентра Валерий Чалый прокомментировал развитие российско-украинской войны и отметил, что РФ готова сейчас заморозить войну, чтобы подготовиться и ударить снова

Об этом он заявил в эфире Еспресо.

"Война началась в 2014 году, и когда мы отвечаем на вопрос "сколько продлится", мы должны понимать о чем именно говорим. Конфликт разной формы и разной степени интенсивности будет продолжаться очень долго, вплоть до украинской победы, другого способа у нас нет сохранить государство, страну, людей", - отметил он.

Также Чалый добавил, что не сторонник делать прогнозы по военной части, однако может сказать, что не видит со стороны РФ готовности установить мир.

Читайте также: Риторика Трампа, возможный дефолт: профессор Нью-Йоркского университета Айзенберг прокомментировал ситуацию в Соединенных Штатах Америки

"У них есть готовность заморозить сейчас конфликт, потом подготовиться и ударить снова. То есть, если мы говорим о мире, нужно спрашивать о каком мире мы говорим. Кое-кто использует постоянный мир, после которого больше не будет дальнейших попыток. Так вот на такой мир Россия не готова, они четко указывают на желание оставить за собой украденное, и не только украденные заводы, они хотят еще и забрать территории и на другое не соглашаются, поэтому здесь нужно говорить о долгом периоде, но этот период зависит от консолидированности и давления на Россию со всех сторон: и военной, и санкционной, и экономической, и политической. Никто вам на сегодняшний день не скажет, сколько будет продолжаться такой интенсивности этот конфликт, все зависит от многих факторов", - заявил Чалый.

Комментируя вопросы поддержки Соединенными Штатами Америки Украины, дипломат отметил, что "они говорят, что будут поддерживать Украину сколько нужно".

  • 3 мая администрация Байдена объявила о дополнительной помощи безопасности Украины.
Читайте также:
Канада
5 мая, 2023 пятница
МИД Канады вызвал китайского посла из-за нападения на семью дипломата. Китай отрицает заявления Оттавы
Bayraktar TB2
5 мая, 2023 пятница
Воздушные силы прокомментировали сбивание над Киевом украинского Bayraktar
карта Слов'нськ Краматорськ Бахмут Костянтинівка Кремінна 15.02.22
4 мая, 2023 четверг
В Константиновке становится крайне опасно, нужно эвакуироваться, - представитель полиции Донетчины
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.27
    Покупка 37.27
    Продажа 37.87
  • EUR
    Покупка 40.86
    Продажа 41.81
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
6 мая
21:26
Bayraktar Байрактар
Армия Косово получила на вооружение пять беспилотников Bayraktar
21:09
Никополь
Оккупанты 8 раз обстреляли Никопольский район: семь раненых
21:06
В Кропивницком загорелась 9-этажка: 1 человек погиб, 30 человек были эвакуированы
20:59
Зеленский передал орден "Золотая Звезда" родным погибшего командира роты из "Холодного Яра"
20:57
СБУ сообщила о подозрении 170 российским сенаторам, поддержавшим "присоединение" оккупированных территорий к РФ
20:52
Эвакуация, которую устроили оккупанты на Запорожье, спровоцировала безумные очереди и панику
20:44
король Чарльз III
"Историческое событие, которое начинает новую эпоху британской монархии": Зеленский поздравил Чарльза ІІІ с коронацией
20:30
Обновлено
В российском Нижнем Новгороде взорвали автомобиль с пропагандистом-писателем Прилепиным. Ему оторвало ногу
20:27
"Челси" победил "Борнмут" и спасся от вылета из АПЛ
20:27
Зеленский встретился с представителями штата Юта: говорили о гуманитарной поддержке и восстановлении Украины
20:20
Эксклюзив
"Гонка сверхзвуковых ракет продолжится, но Россия не участвует в ней": Хара прокомментировал сбитый над Киевом "Кинжал"
20:07
OPINION
В макулатуру и Пушкина, и Гоголя...
19:57
Россияне забирают детей у родителей на оккупированном Запорожье, - СМИ
19:34
В течение суток украинские ВВС пять раз ударили по скоплению россиян
19:20
На Херсонщине под российским огнем погибли 6 пиротехников ГСЧС
19:06
Цены на газ в ЕС упали до самого низкого уровня почти за 2 года
19:00
Миру не просто избавиться от иллюзий о якобы непобедимой России, - Зеленский
19:00
Эксклюзив
Россияне могут осуществить провокацию где угодно, чтобы обвинить в этом украинцев, - Пионтковский
18:54
Украинцев просят присылать в чат-бот "еВорог" любую информацию о российской технике в Запорожской области
18:29
Эксклюзив
Риторика Трампа, возможный дефолт: профессор Нью-Йоркского университета Айзенберг прокомментировал ситуацию в Соединенных Штатах Америки
18:22
Пехотинцы являются образцом украинской храбрости, - Зеленский
18:02
OPINION
Российским детям прививают культ убийства и смерти
17:37
Герб СССР на Родине-матери заменят тризубом
17:33
В Иране казнили гражданина Швеции
17:29
Обновлено
Оккупационные власти Крыма заявили об "сбитии" двух украинских баллистических ракет
17:12
В Украине запустили чат-бот для помощи переселенцам
17:06
Путин поддержал Шойгу в противостоянии с Пригожиным, - Washington Post
17:00
Эксклюзив
Путин - вполне легитимная цель для украинских Вооруженных Сил, - Пионтковский
16:38
Энергоатом опроверг заявление россиян об остановке работы всех блоков Запорожской АЭС
16:22
Некоторые западные политики призывают Украину отказаться от деоккупации Крыма и пугают ядерной войной – Ташева
16:17
В Молдове за ношение георгиевской ленты 9 мая будут штрафовать
16:07
OPINION
Войны на выживание не выигрывают в белых перчатках
16:04
Подоляк отреагировал на подрыв автомобиля Захара Прилепина
15:40
На кладбище в Макарове обнаружили снаряд
15:38
Украина вернула домой 45 защитников Азовстали
15:37
Швейцарская компания предоставит Украине 20 машин для разминирования
15:32
Чарльз III официально стал королем Великобритании. Текстовый онлайн
15:22
Геннадий Труханов
Мэр Одессы Труханов вернулся в Одессу после внесения залога, - СМИ
15:18
штурм капитолия
В США мужчину приговорили к 14 годам тюрьмы за нападение на полицейских во время штурма Капитолия
15:14
В Беларуси в очередной раз продлили совместные учения с РФ
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV