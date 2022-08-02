О намерении помогать оружием Китаю заявил государственному информагентству ТАСС первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"У России нет оснований отказывать в помощи КНР в случае вооруженного конфликта на Тайване, если они об этом попросят", - заявил избранник.

Оппозиционный российский телеграмм-канал ЧТД отмечает , что накануне тот же чиновник говорил, что Россия при необходимости предоставит военную помощь дружеской Сербии.

"От создателей легенды "возьмем Киев за три дня". Путин сражается с Украиной, напомним, уже почти полгода", - добавляют российские оппозиционеры.

Напомним, хоть ее мнения никто и не спрашивал, но Россия осудила визит Пелоси на Тайвань, назвав его откровенной провокацией.

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