Россия готова отказаться от большинства ультиматумов в переговорах с Украиной, кроме вступления в НАТО, - Financial Times

Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на четыре источника, приближенных к переговорщикам, информирует Эспрессо.TV

Россия продолжает настаивать на отказе Украины от планов вступления в НАТО, неразмещении военных баз третьих стран на украинской территории и гарантиях, что Украина не будет пытаться создать ядерное оружие.

Но Москва, по словам источников FT, готова согласиться на вступление Украины в ЕС и многосторонние гарантии безопасности Украины со стороны большинства длинного списка мощных в военном отношении государств, включая США и Великобританию. Ни "демилитаризация", ни "денацификация", ни гарантии статуса русского языка в проекте соглашения не числятся, пишет издание.

При этом член украинской делегации Давид Арахамия рассказал газете, что гарантии безопасности Украины, по мнению авторов соглашения, должны ратифицировать Россия, Китай, США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Польша, Турция и Израиль, "близкие к 5- е статьи" Североатлантического договора, по которой все члены альянса обязуются защищать любую из союзниц, ставшую жертвой агрессии третьей страны.

Очередные переговоры российской и украинской делегаций должны пройти во вторник в Стамбуле. При этом украинские и западные дипломаты не доверяют России и предполагают, что готовность к уступкам скрывает желание выиграть время и перегруппировать и пополнить силы для нового наступления.

Вопрос о статусе Крыма и Донбасса предлагается решать посредством прямых переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, пишет Financial Times.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb