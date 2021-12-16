Россия готова к переговорам с НАТО в "нейтральной" стране, - спикер Путина

Об этом сообщают "Ведомости".



Песков сказал, что переговоры от российской стороны будет проводить заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.



"Он будет готов в любой момент вылететь в любую нейтральную страну для начала переговоров", - заявил спикер Путина.



Также Песков уточнил, что помощник президента России Юрий Ушаков 15 декабря дал советнику президента США Джейку Салливану разъяснения по гарантиям безопасности, переданные американской стороне по дипломатическим каналам.



По словам Пескова, Салливану уже донесли информацию о готовности немедленно начать переговоры по проектам этих документов.

Напомним, 12 декабря Дмитрий Песков сообщил , что Байден и Путин проведут по видеосвязи еще один разговор об Украине.

16 декабря Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил , что альянс работает над новой стратегической концепцией, которая будет учитывать агрессивное поведение РФ.