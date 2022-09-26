Участники акции привлекли внимание французского общества к преступлениям российских оккупантов — убийствам украинцев в Изюме и теракт в Оленовке против украинских военнопленных.

Люди держали в руках фотографии с замученными украинцами в Изюме, Еленовке и других местах, а также фотографии разрушенных российскими ракетами жилых домов в украинских городах.

Одна из самых трагических фотографий на манифестации — рука замученного украинского военнослужащего с желто-голубым браслетом, героя Украины Сергея Совы, облетевшей весь мир.

Фото: Николай Кюзен

Участники акции в Лионе этими фотографиями напоминают всем французам и властям Франции, кто такая россия, что о ее военных преступлениях нужно помнить. И особенно тогда как некоторые прокремлевские силы заявляют, что россия не враг и с ней следует договариваться. Цена договоров с Москвой иллюстрирована именно на этих фотографиях.

15 сентября, после деоккупации города Изюм в Харьковской области Вооруженными Силами Украины, в лесопосадке обнаружили большую братскую могилу украинских военных и около 450 захоронений гражданских под крестами с номерами. Эти могилы появились за время оккупации Изюма русскими оккупантами.

Эксгумация в Изюме началась 16 сентября. По первым выводам правоохранителей, большинство тел имеют признаки насильственной смерти и пыток.

Резня в Изюме стала основанием для заявлений многих западных лидеров с осуждением нового военного преступления россиян.