Россия государство-спонсор терроризма: Европарламент согласовал резолюцию
Политические группы Европейского парламента в четверг согласовали текст резолюции о признании России государством-спонсором терроризма, голосование за которое запланировано на следующую неделю
Об этом в твиттер сообщил депутат Европарламента Андриус Кубилюс.
"После четырех часов переговоров между политическими группами ЕН было достигнуто соглашение о тексте (резолюции)", – написал он в Twitter.
По словам евродепутата, в резолюции будет содержаться следующая строчка: "Европейский парламент… признает Россию государством-спонсором терроризма и государством, использующим террористические средства".
Ожидается, что резолюция будет обсуждаться и вынесена на голосование в Европарламенте во время сессии 21-24 ноября.
- Напомним, 14 ноября стало известно, что Европарламент внес в повестку дня резолюцию о признании России террористическим государством, которое было предложено еще в середине октября.
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