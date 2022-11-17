Об этом в твиттер сообщил депутат Европарламента Андриус Кубилюс.

"После четырех часов переговоров между политическими группами ЕН было достигнуто соглашение о тексте (резолюции)", – написал он в Twitter.

По словам евродепутата, в резолюции будет содержаться следующая строчка: "Европейский парламент… признает Россию государством-спонсором терроризма и государством, использующим террористические средства".

Ожидается, что резолюция будет обсуждаться и вынесена на голосование в Европарламенте во время сессии 21-24 ноября.

Напомним, 14 ноября стало известно, что Европарламент внес в повестку дня резолюцию о признании России террористическим государством, которое было предложено еще в середине октября.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb