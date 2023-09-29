Россия глушит GPS-связь кораблей в территориальных водах Румынии
Россия прекращает работу GPS-связи в морских зонах Румынии. Это несет угрозу столкновения кораблей. Румыния и НАТО должны готовиться к продолжительному противостоянию с режимом РФ
Об этом заявил начальник Штаба обороны Вооруженных сил Румынии генерал Даниэль Петреску, пишет Romania Journal.
"Сейчас мы не видим конца этой войне, и хотя мы восхищаемся устойчивостью украинского общества перед лицом российских нападений, мы также должны готовиться к длительной конфронтации с режимом Российской Федерации. Мы очень хорошо чувствуем эту конфронтацию, особенно на восточном фланге НАТО и особенно в регионе Черного" моря. Война Российской Федерации в Украине фундаментально дестабилизировала Черноморский регион", - сказал начальник Штаба.
По его словам, нападения России стали "новой нормой", а "война в Украине будет продолжать региональную нестабильность и риски безопасности Румынии и региона".
"Существует постоянный риск, связанный с ростом вероятности инцидентов на границе НАТО, вызванных возможностью того, что определенные беспилотники или ракеты могут промахнуться. Инфраструктура Румынии или коммерческие суда в территориальных водах могут быть поражены ошибочно", - сказал Петреску.
Последствия российских обстрелов для Румынии
В ночь с 3 на 4 сентября Россия нанесла массовый удар по югу Украины иранскими дронами-камикадзе. По информации пограничников, некоторые из дронов упали и взорвались на территории Румынии – страны-члена НАТО. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о наличии фотодоказательств падения дронов в Румынии. Власти Румынии сначала отрицали падение фрагментов дронов и утверждали, будто они не представляли опасности для страны. Однако 6 сентября министр обороны Румынии Анхель Тилвар подтвердил , что команда министерства обнаружила на территории страны вероятные куски российского беспилотника.
Румыния сообщила НАТО об обнаруженных на ее территории фрагментах, похожих на беспилотник армии России. Альянс выразил поддержку и заявил, что следит за развитием событий.
12 сентября стало известно , что минобороны Румынии начало возводить укрытие для населения в селе Плауру, расположенное недалеко от украинского Измаила.
Учитывая частые обстрелы россиянами территорий Украины, граничащих с Румынией, власти страны НАТО решили подтянуть средства ПВО ближе к границе.
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