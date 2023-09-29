Россия глушит GPS-связь кораблей в территориальных водах Румынии

Об этом заявил начальник Штаба обороны Вооруженных сил Румынии генерал Даниэль Петреску, пишет Romania Journal.

"Сейчас мы не видим конца этой войне, и хотя мы восхищаемся устойчивостью украинского общества перед лицом российских нападений, мы также должны готовиться к длительной конфронтации с режимом Российской Федерации. Мы очень хорошо чувствуем эту конфронтацию, особенно на восточном фланге НАТО и особенно в регионе Черного" моря. Война Российской Федерации в Украине фундаментально дестабилизировала Черноморский регион", - сказал начальник Штаба.

По его словам, нападения России стали "новой нормой", а "война в Украине будет продолжать региональную нестабильность и риски безопасности Румынии и региона".

"Существует постоянный риск, связанный с ростом вероятности инцидентов на границе НАТО, вызванных возможностью того, что определенные беспилотники или ракеты могут промахнуться. Инфраструктура Румынии или коммерческие суда в территориальных водах могут быть поражены ошибочно", - сказал Петреску.

Последствия российских обстрелов для Румынии

В ночь с 3 на 4 сентября Россия нанесла массовый удар по югу Украины иранскими дронами-камикадзе. По информации пограничников, некоторые из дронов упали и взорвались на территории Румынии – страны-члена НАТО. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о наличии фотодоказательств падения дронов в Румынии. Власти Румынии сначала отрицали падение фрагментов дронов и утверждали, будто они не представляли опасности для страны. Однако 6 сентября министр обороны Румынии Анхель Тилвар подтвердил , что команда министерства обнаружила на территории страны вероятные куски российского беспилотника.

Румыния сообщила НАТО об обнаруженных на ее территории фрагментах, похожих на беспилотник армии России. Альянс выразил поддержку и заявил, что следит за развитием событий.

12 сентября стало известно , что минобороны Румынии начало возводить укрытие для населения в селе Плауру, расположенное недалеко от украинского Измаила.

Учитывая частые обстрелы россиянами территорий Украины, граничащих с Румынией, власти страны НАТО решили подтянуть средства ПВО ближе к границе.