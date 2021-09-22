Россия - главная военная угроза для Америки - один из командующих Вооруженных сил США
Глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Глен Ван Херк заявил, что Россия представляет для США главную военную угрозу
Об этом он сказал в интервью журналу Air Force Magazine.
"Россия является главной военной угрозой для родины. Это не Китай, это Россия", - отметил генерал.
Ван Херк считает, что Китай представляет долгосрочную угрозу, но Россия, по состоянию на сейчас, в плане войск более угрожающая.
"Подводные лодки, бомбардировщики, крылатые ракеты, такого рода возможности - Россия является основной угрозой", - подчеркнул Херк.
Он добавил, что США будет опасаться обеих стран.
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