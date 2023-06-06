Подрыв дамбы Каховской ГЭС

Сегодня ночью 6 июня оккупационные войска РФ совершили подрыв дамбы Каховской ГЭС , что является очередным нарушением россиянами Женевской конвенции введения боевых действий. Сейчас это одно из величайших военных преступлений РФ. О рисках того, что враги смогут пойти на такой шаг, наша разведка говорила еще осенью прошлого года. Однако были надежды, что противник на это не решится. Хотя бы потому, что вода из Каховского хранилища поступает через Южнокрымский канал в пока оккупированный Крым. Но оккупанты в очередной раз прибегли к террору, и это было ими спланировано.

Напомним, что месяц назад россияне отвели свои войска и технику на левобережье Херсонщины, вглубь территории, и даже покинули подготовленные линии обороны. То есть они готовились, а сейчас эти окопы будут подтоплены. Также в апреле-мае уровень воды в водохранилище Каховской дамбы был на историческом максимуме до того, как ее разрушили. То есть Россия, контролировавшая шлюзы на восточном берегу ГЭС, намеренно подняла воду, чтобы максимально увеличить разрушение. Соответственно это был спланированный акт. Подрыв совершили российские войска и, предварительно заложив взрывчатку . Именно они контролировали все постройки ГЭС. Конечно, приказ на подрыв был сформулирован на самом высоком военно-политическом уровне страны-агрессора.

Какова логика действий и последствия? По-моему, здесь есть русская матрешка, где внутри сразу несколько составляющих . Во-первых, Россия понимает, что не удержит территории в ходе наступления ВС, поэтому прибегает к максимальному ущербу, который она может нанести Украине. Как следствие – тактика выжженной и затопленной земли. Также здесь и традиционное враждебное устрашение, потому что эта масштабная техногенная катастрофа тесно связана с угрозой и для Запорожской АЭС . Таким образом, гибридным способом Россия создает угрозу для новой ядерной катастрофы.

Подобные террористические действия, как подрыв дамбы, не в первый раз в истории РФ. Такие действия были и во время Второй мировой войны, когда в августе 1941 года охранявшие Днепрогэс чекисты вывели из строя оборудование станции и также взорвали дамбу.

Василий Павлов, руководитель экспертной группы по вопросам внутренних коммуникаций Директората информационной политики в сфере обороны и стратегических коммуникаций МОУ, военный историк, отметил, что подрыв плотин и разрушение гидросооружений не является чем-то странным в мировой истории воин XX века. Такое действительно делали советские войска на территории Украины в 1941 году. Также это было сделано нацистскими оккупационными войсками, которые отступали в 1943 году и взорвали дамбу ДнепроГЭС. И при обороне Киева в 1941 году была взорвана плотина на реке Ирпень. И ВСУ, образуя кольцо защиты Киева, взорвали дамбу на г.Ирпень в 2022 году. То есть следует понимать, что то, что нам кажется преступлением, с другой стороны выглядит абсолютно разумным элементом противодействия наступлению. Поэтому, подбирая историческую аналогию, нужно действовать очень осторожно, чтобы не попасть в свою ловушку.

Павлов отметил, что сегодняшняя мощная ночная атака Киева, скорее всего, преследовала цель не только запугать киевлян, а нанести возможный удар по Киевской ГЭС. Если бы россиянам удалось одновременно, потому что удары были синхронизированы во времени, обрушить две плотины, то тогда образовалась бы та самая волна каскадов, о которой так много говорили в советской военной теории как элемент противодействия НАТО. То есть разрушение всего каскада ГЭС, создание непреодолимой полосы загрязненной территории, должно стать залогом не продвижения на левый берег реки Днепр. Соответственно, все элементы следует рассматривать в комплексе.

Эксперт считает, что факт подрыва плотины – это влияние на мировое общество, чтобы они заставили нас что-то сделать, как говорится, такое принуждение к миру. Но ни Украина, ни украинское военное руководство, ни мировое сообщество на это не поведут себя, потому что такие действия РФ являются терроризмом и шантажом.

Военный историк подчеркнул, что ситуация на ЗАЭС – другая параллель этих событий. Если осуществляется какой-либо акт с Запорожской АЭС, то это будет свидетельством того, что эта территория врагу не нужна. Поэтому возможна угроза ЗАЭС, обезвоживание Крыма, разрушение ирригационных систем юга Украины, оставление того же Бердянска без воды – это свидетельство того, что эта территория россиянам не нужна. То есть, они не могут ее удержать, поэтому оставляют ее по классической тактике выжженной земли, чтобы отбросить Украину во времени и развитии. Возможно, это и одна из стратегий РФ: если не удалось захватить Украину, то сделать ее территории непригодной или трудно пригодной для жизни. Скорее это признание со стороны россиян в не возможности удержать эти территории и переход к возможному отступлению, поэтому мы должны быть морально готовы, что противник отступая будет уничтожать все.

Подсуммируя военного историка, отмечу, что с точки зрения военного смысла можем предположить, что Россия боялась возможного переброса частей ВСУ с правого берега на левый в ходе масштабного наступления путем форсирования Днепра или с использованием дамбы Новой Каховки. Напомню, что левобережье Херсонщины протяженностью около 230 км удерживает российская группировка "Днепр". Там есть ряд механизированных бригад, и артподразделений, и сил спецопераций. Возможно, враг надеется, что разлив Днепра обезопасит их от угрозы украинской атаки, поэтому может попытаться перебросить часть своих сил на запорожский участок, где враг накопал километры траншей.







Чтобы развеять призрачные надежды противника, управление стратегических коммуникаций ВСУ сегодня заявило, что подрыв россиянами Каховской ГЭС не помешает Силам обороны и дальше освобождать оккупированные территории. В управлении стратегических коммуникаций сказали, что Украина обеспечена всеми необходимыми плавсредствами и понтонно-мостовыми переправами для форсирования водных помех. Коварные действия противника не остановят Силы обороны Украины, которые готовы освобождать оккупированные территории. Эта сложнейшая техногенная катастрофа не повлияет на возможности украинской армии и дальше готовиться и осуществлять широкомасштабные наступательные действия на всех участках фронта.

Запорожское направление

Константин Денисов, боец "Легиона Свободы" рассказал, что в Запорожье ситуация напряженная, продолжаются постоянные бои. Оккупанты не прекращают артиллерийские обстрелы, активно используют авиацию и бронетехнику. Ряд общин находится под опасностью ударов управляемых авиационных бомб. Есть такое чувство, что у врага безлимитный запас снарядов. Однако в течение недели украинские защитники нанесли удары по вражеским складам на временно оккупированной территории.





Денисов отметил, что враг ведет аэроразведку, имеет много дронов. На оккупированной территории противник создал возможности для обслуживания и доработки дронов. Российские войска активно используют дроны, а затем накрывают артиллерийским огнем. На Запорожье расположены вражеские подразделения и установки РЭБ, поэтому противник глушит и сажает наши беспилотники.

Боец "Легиона Свободы" добавил, что украинские бойцы нуждаются в морально-психологическом обеспечении, потому что у многих ребят контузии и постоянное напряжение. Им необходима психологическая реабилитация и поддержка. В Запорожье недостаточно специалистов, которые могут оказывать психологическое сопровождение военным во время боевых действий. А ребята находятся в условиях постоянных вражеских артиллерийских обстрелов.