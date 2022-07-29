Россия формирует вблизи Украины еще одну ударную группировку, - разведка
Россия решила формировать третий отдельный армейский корпус в западном военном округе
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
По словам представителя ГУР МО Вадима Скибицкого, России не удалось реализовать свои планы скрытой мобилизации и создания 16 добровольческих батальонов.
"По подтвержденным данным, на середину июля было сформировано 8 батальонов. Это недостаточно для РФ. Эти батальоны формировались кое-как. В их состав набирали кого угодно. Поэтому для ведения боевых действий, Россия приняла решение формировать третий отдельный армейский корпус. Сейчас он проходит формирование. в западном военном округе для того, чтобы его уже как объединение применять против Украины, они заявили о своих планах - до середины августа этот корпус сформировать", - сказал Скибицкий.
Кроме того, представитель разведки заявил о катастрофической неукомплектованности боевых подразделений войск РФ офицерскими кадрами. Высший командный эшелон российской армии не выполнил тех задач, которые перед ним ставили в феврале и марте по поводу оккупации Украины, и был смещен.
"По информации, которую военная разведка Украины получает из разных источников, в том числе и из радиоперехватов, мы видим, что недостаток офицерских кадров просто катастрофический. Они в своих разговорах говорят, что в подразделениях или вообще нет офицеров, а если и есть, то их никто не знает и не видит. И эту проблему мы видим при формировании этого же третьего армейского корпуса и других подразделений, которые формирует Россия. Для того чтобы обеспечить наличие в подразделениях командиров нижнего звена, они вынуждены присваивать звание младший лейтенант сержантскому составу", - сказал Скибицкий.
- 14 июля стало известно, что власти РФ приказали создать "добровольческие батальоны" для участия в войне с Украиной вместо объявления частичной или полной мобилизации в стране.
- По состоянию на 23 июля известно, что в каждом регионе России производится по батальону, а в Нижнем Новгороде набирают корпус в 15 тыс. бойцов.
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