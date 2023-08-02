Россия формирует новые военные соединения для усиления наземных сил, – разведка Британии
В последние два месяца Россия, вероятно, начала формирование новых крупных военных соединений, чтобы усилить свои наземные силы
Об этом сообщает министерство Великобритании.
Отмечается, что среди новых формирований 25 объединена армия смешанного состава.
После полномасштабного вторжения в Украину Россия чаще использовала мобилизованные резервисты для поддержки уже сложившихся соединений или для формирования пехотных полков территориальной обороны.
РФ редко создавала новые общевойсковые организации, такие как общевойсковые армии. Исключением было создание 3-го армейского корпуса летом 2022 года, который в целом демонстрировал неудовлетворительные результаты.
"Вероятно, Россия будет использовать любое новое соединение в качестве резервных сил в Украине. Однако в долгосрочной перспективе Россия стремится укрепить свои силы на противостоянии с НАТО. Без значительной новой волны обязательной мобилизации России маловероятно хватит новых военнослужащих, чтобы обеспечить хотя бы одну новую армию", - говорится в сообщении.
- Институт изучения войны в среду, 2 августа, сообщил , что Иран продолжает строительство заводов по производству беспилотников в Беларуси и России. Это даст стране многочисленные экономические и военные выгоды.
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