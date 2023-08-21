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Главная Война с Россией Россия формирует новое военное соединение для обороны Херсона, - разведка Британии

Россия формирует новое военное соединение для обороны Херсона, - разведка Британии

21 августа, 2023 понедельник
09:52
Война с Россией

Россия расширяет свои военные структуры из-за войны войны в Украине и планирует создание нового формирования, чтобы задействовать его в обороне Херсонской области

Об этом сообщает минобороны Британии, ссылаясь на свою разведку. Речь идет о 18 общевойсковой армии РФ, которую объединят с другими подразделениями на Херсонщине.

"В том числе с 22-м армейским корпусом, выполняющим роль российского гарнизона в оккупированном Крыму", - говорит британская разведка.

Сообщается, что новая группировка будет сформирована в основном из только что мобилизованных солдат. Их Россия планирует сосредоточить на усилении обороны юга Украины, чтобы "освободить руки" более опытным подразделениям для войны по более ключевым направлениям.

"Существует реальная вероятность, что именно из-за таких планов РФ недавно передислоцировала свои воздушно-десантные силы из Херсона на Ореховское направление, где происходили острые споры", - подчеркивают аналитики.

  • 21 августа сообщалось , что за еще одну неделю контрнаступательных действий украинской армии на Бахмутском направлении уволено 3 кв. км. На Купянском и Лиманском направлениях враг не оставляет попыток двигаться вперед, ВСУ сопротивляются.
Мир
російська армія
Херсонщина
Военные новости
Великобритания
Мир про Украину
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