Россия формально не объявляла войну Украине, это значит, что их военные не подпадают под защиту Женевских конвенций – Валерий Чалый
Чрезвычайный и Почтенный посол Украины Валерий Чалый отметил, что все российские военные, участвующие в этой войне, становятся преступниками мирового уровня
"Россия этого недооценивает, они думают, что изолируются, обставятся ядерными ракетами и никто их не будет трогать. Может, и так. Однако жить, как хотелось бы, они уже не смогут", – сказал он в эфире Espreso.TV.
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Чалый подчеркнул: "Я бы хотел для будущего мира, чтобы Россию судили в Гааге на виду во всем мире. Так как это был Нюрнбергский процесс. Иначе эта история может повторяться. И судить надо не только Путина, там есть большой список преступников: и у высшем руководстве, и в Госдуме, и в верхней палате. Это тысячный список".
Также он отметил, что каждая страна уже открывает свой Нюрнберг над Россией.
"В Германии, в Испании – это все даст свой результат. И сделать такой процесс как был нюрнбергским возможно, если мировая коалиция победит Россию", – добавил эксперт.
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