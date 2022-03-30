Россия фактически признала потерю военной инициативы в Киевской области, - Минобороны Великобритании
В Минобороны Великобритании считают, что заявления российских властей о выводе войск из киевского региона могут свидетельствовать о признании Россией потери своей инициативы в области
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.
"Неоднократные неудачи россиян и успешные контратаки украинских войск означают, что Россия не достигла цели оцепить Киев. Заявления России по снижению активности вокруг Киева и отчеты о выводе некоторых российских подразделений из этих районов могут свидетельствовать о признании Россией того, что она потеряла инициативу в регионе. Вероятно, Россия будет пытаться перевести боевую мощь с севера на наступление в Донецкой и Луганской областях", - считают в Минобороны.
- 29 марта российская делегация после переговоров заявила о сокращении военной активности в Киевском и Черниговском направлениях.
- Однако впоследствии представитель России на переговорах уточнил, что деэскалация на Киевском и Черниговском направлениях не означает прекращения огня.
- В Генштабе ВСУ считают, что "отвод войск" РФ, вероятно, является ротацией отдельных подразделений и преследует цель введения в заблуждение военного руководства ВСУ.
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