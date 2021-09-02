Россия ежегодно тратит $ 5 млрд на содержание ОРДЛО, - Резников

Об этом он рассказал в интервью Liga.net .

"Они тратят в год до $ 5 млрд на донецком и луганском направлениях. За семь лет это $ 35 млрд. Для страны-бензоколонки будто и незначительные деньги, но и не маленькие", - сказал Резников.

Он считает, что экономические издержки и санкции заставят Россию уйти из Донбасса при условии, что ему будет предложен какой-то формат для "сохранения лица".

"Если они будут понимать, что для них очень дорого содержать эти территории, а смысла никакого нет, а тут еще санкционное давление, они будут искать варианты, как из этого выйти. Из попыткой сохранения лица, конечно. Нам нужно быть готовыми к введению какой-то международной миротворческой миссии, которая обеспечит переходный период. Иначе россияне просто не согласятся", - сказал Резников.