Об этом заявил старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Иен Стаббс, пишет Укринформ.

"Россия наверняка борется с кризисом боевого медицинского обеспечения после того, как в течение 17 месяцев теряла в среднем около 400 человек в день", – сказал Стаббс.

Он отметил, что увеличение числа потерь на поле боя ощутимо поставило под угрозу нормальное функционирование российской гражданской медицинской системы, особенно в регионах, граничащих с Украиной. По его словам, многие специализированные военные госпитали были зарезервированы для лечения раненых офицеров.