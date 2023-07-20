Россия ежедневно теряет около 400 военных на войне с Украиной, - Британия в ОБСЕ
Российская армия каждый день теряет на войне с Украиной не менее 400 военных. Это очевидно подорвало нормальное предоставление некоторых российских гражданских медицинских услуг
Об этом заявил старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Иен Стаббс, пишет Укринформ.
"Россия наверняка борется с кризисом боевого медицинского обеспечения после того, как в течение 17 месяцев теряла в среднем около 400 человек в день", – сказал Стаббс.
Он отметил, что увеличение числа потерь на поле боя ощутимо поставило под угрозу нормальное функционирование российской гражданской медицинской системы, особенно в регионах, граничащих с Украиной. По его словам, многие специализированные военные госпитали были зарезервированы для лечения раненых офицеров.
- С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине 239480 военных.
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