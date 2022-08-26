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Главная Мир Россия ежедневно сжигает до $10 млн газа, который должна была бы поставлять Германии, - аналитическая группа Rystad Energy

Россия ежедневно сжигает до $10 млн газа, который должна была бы поставлять Германии, - аналитическая группа Rystad Energy

26 августа, 2022 пятница
12:30
Мир

На фоне энергетического кризиса в Европе и рекордного роста цен на газ Россия сжигает на заводе "Газпром СПГ Портовая" голубое топливо стоимостью около 10 миллионов долларов в день

Об этом сообщает BBC со ссылкой на оценку аналитической группы Rystad Energy.

Известно, что "Газпром СПГ Портовая" – это новый завод по приему сжиженного природного газа. Он расположен возле компрессионной станции газопровода "Северный поток", по которому российский газ транспортируется в Германию.

Еще в середине лета живущие рядом с заводом жители Финляндии заметили вспышки на нем. Тогда же исследователи зафиксировали показатели роста тепла, выделяемого сооружением, – его источником, вероятнее всего, является сжигание газа.

Этот процесс может осуществляться на газовых станциях по техническим или безопасным причинам, но его масштабы на "Газпром СПГ Портовая" озадачили экспертов.

Некоторые предполагают, что это сознательное решение: Газпром прекратил прокачку значительной части газа по "Северному потоку", но считает невыгодным закрывать завод в Портовой, потому что его перезапуск обойдется дороже.

В то же время ученые опасаются последствий такого масштабного сжигания газа для окружающей среды, ведь выделяемые объемы углерода и тепла могут обострить ситуацию с таянием ледового покрова в Арктике.

Ранее Россия ограничила поставки газа в Германию через газопровод "Северный поток", сославшись на отсутствие турбины, для возвращения которой Канада сделала санкционное исключение по просьбе Германии.

  • 11 июля РФ остановила поставки газа в Германию по "Северному потоку - 1". Газпром еще в середине июня сократил объемы поставок газа по Северному потоку со 167 млн ​​м куб в сутки до 100 млн м куб. Снижение загруженности газопровода на 40% уже привело к очередному росту цен на газ в Германии.

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