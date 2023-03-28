"Россия ежедневно обстреливает границы, но жизнь возвращается и восстановление продолжается": Зеленский о визите на Сумщину
Зеленский сегодня провел совещания с властями Сумщины и Черниговщины, пограничниками и командованием северного направления обороны
Об этом он рассказал в вечернем обращении.
"Вернулся из нашей Сумщины. Сегодня был в Ахтырке, в Тростянце, в Сумах, на позициях наших пограничников. Впечатления – особенные. Регион – рядом с врагом. Угроза – постоянная. Обстрелы нашего приграничья постоянны. Но жизнь, наши люди очевидно сильнее любого. -какие страхи. Восстановление продолжается, бизнес постепенно возвращается, люди отстраивают жизнь", - отметил президент.
Глава государства отметил, что имел честь передать Ахтырке специальное отличие города-героя. Города, своим сопротивлением помогло спасти Восточную и Центральную Украину. Также поздравил Тростянец с годовщиной освобождения от оккупанта.
Владимир Зеленский рассказал, что также провел совещание с представителями местных властей и Сумщины, и Черниговщины. Есть вопросы, которые нуждаются в решении. Будут решены.
"Провел совещание с командующими, отвечающими непосредственно за защиту Сумщины и Черниговщины. Особый разговор – с главой пограничной службы. О защите Сумщины и других наших областей, об усилении пограничников, которые вместе со всеми силами обороны воюют на передовой.
Кстати, хочу сегодня отметить наших воинов Луганского, Краматорского и Донецкого пограничных отрядов, которые результативно уничтожают врага на Бахмутском, Лиманском, Авдеевском направлениях. Спасибо вам ребята! Благодарю отдельно минометные расчеты и аэроразведку наших пограничных подразделений на Донецких направлениях. Молодцы, воины!
Конечно, спасибо Сумскому пограничному отряду. Именно их сегодня посетил, имел честь пообщаться, поддержать. Крепкие позиции по всей границе с государством-террористом – это следствие прочности конкретных наших людей, которые готовы в любой момент защищать границу", - добавил президент.
- Напомним, сегодня, 28 марта, уже сообщалось, что Зеленский вручил Ахтырке почетное отличие города-героя.
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