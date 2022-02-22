Россия эвакуирует своих дипломатов из Украины

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.



В министерстве утверждают, что с 2014 года в Украине "совершали нападения на посольство и генеральные консульства" в разных городах, а также "совершали провокации".



Кроме того, в МИД РФ говорят, что в адрес российских дипломатов приходили угрозы о физической расправе и происходили поджоги их транспорта, однако "киевские власти не реагировали на происходящее".



"В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача - позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках посольства и генеральных консульств. Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений в Украине, которое будет реализовано в ближайшее время", - говорится в сообщении.



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