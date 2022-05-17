"Россия е*учая, фермера нам собирают деньги": СБУ перехватила разговор, в котором оккупант жалуется на нехватку ресурсов и завидует оружию
Российский оккупант в перехваченном разговоре жалуется на отсутствие финансовой поддержки от руководства и завидует оружию ВСУ
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Из перехвата телефонного разговора между военным-контрактником ВС РФ, воюющим в Запорожье, и его другом, который СБУ обнародовала утром 17 мая, становится известно, что армия России с ужасом ожидает новых поставок иностранного оружия ВСУ.
"Нам бы беспилотники еб*чие, как у них "Байрактар". Была б тема вообще ох*енная. Птички полетали, координаты просветили, те как уе*али нас", – жалуется своему другу оккупант.
В ходе разговора россиянин насмехается над "величием" своей страны и сообщает, что даже простые квадрокоптеры оккупанты вынуждены просить у неофициальных спонсоров и небезразличных гражданских.
"Россия – дикая держава, бледная. Сами замутили ту: спецоперацию... Россия е*учая, фермера нам собирают деньги, чтобы купить квадрики. Нам школьники гуманитарку собирают", - рассказывает захватчик.
Как передает СБУ, россияне с ужасом следят за новостями о международных поставках качественного оружия Вооруженным силам Украины.
"Пацаны там в новостях читали: поляки Украине поставили то ли 2000, то ли 200 единиц танков. Ну, сейчас они будут снабжать.
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