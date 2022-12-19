Россия – это триединая сущность: "глубинный народ" + Путин + война
Не будет Путина или войны или доверия Путину относительно войны — все посыплется.
Каждый диктатор – это продавец счастья. Счастье доминирования над другими (мы большие, все нам завидуют), счастье воровства (цап-царап, Крым наш, было ваше стало наше), счастье единства перед придуманным врагом ("гойда!!!"). Но иногда наркотик кончается. И тогда диктатор начинает продавать другое счастье – счастье от страданий ближнего.
Именно это сейчас происходит между Путиным и русским глубинным народом. Украина, над которой они привыкли насмехаться, отняла у них чувство имперского величия. Поэтому она должна быть наказана. Путин дает своему народу то, к чему он стремится: картинку украинских страданий. Он просто кормит дракона, которого вырастил.
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Россия – это триединая сущность: "глубинный народ" + Путин + война. Не будет Путина или войны или доверия Путину относительно войны — все посыплется. Поэтому варварские удары по Украине — это не о победе в войне, а о предотвращении развала России, которую лишили ее наркотика
Сегодня Россия – это триединая сущность: "глубинный народ" + Путин + война. Не будет Путина или войны или доверия к Путину относительно войны — все посыплется. Поэтому варварские удары по Украине — это не о победе в войне, а о предотвращении развала России, которую лишили ее наркотика.
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Против нас — наркоман, чья судьба или покаяться, признать все и пойти на лечение или лежать под забором.
Нам нужно перенести эту зиму. Нам нужно сохранить веру и единство. Психологически дела у страны-наркомана и у ее дилера все хуже. Ломка – близкая и неизбежная. Наркотика нужно все больше, а качество его все хуже. Да, под его влиянием можно раз или два пойти в атаку. Но наркотик – это не мотивация.
С нами Бог, истина и солидарность порядочных людей мира. Против нас — наркоман, чья судьба или покаяться, признать все и пойти на лечение или лежать под забором. Поэтому у Украины впереди победа и расцвет, а у России поражение и позор.
Об авторе. Александр Щерба, дипломат, экспосол Украины в Австрии
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