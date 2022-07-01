Россия - это страна, которая ненавидит окружающий мир, - Подоляк

Об этом Михаил Подоляк заявил во время телемарафона FREEДОМ.

"На самом деле это страна, которая ненавидит окружающий мир. Возьмите такое же пропитое лицо, которое пьет из горла водку, щербато улыбается, потому что на стоматологию денег не хватает. Это лицо и есть реальная культура Российской Федерации. Поэтому и мышление там такое", – добавил он.

Подоляк подчеркнул, что Россия показала свою неэффективность с точки зрения захвата Украины, понесла репутационные потери. Теперь россияне демонстрируют свою озлобленность, атакуя мирных жителей.

"Думали, что весь мир будет стоять на коленях, у них будут дрожать ноги, Украина быстренько сломается... Сегодня все идет по другому пути. Украина выглядит крайне эффективно с точки зрения управления военным процессом как таковым. Понятно, что у нас жертвы, понятно , что много проблем, не хватает военных ресурсов, потому что мы прежде всего не экспансионистское государство, а все-таки Россия выглядит на фоне Украины очень ничтожно в репутационном плане. На глобальных рынках к России относятся с крайним пренебрежением. Даже на заседании G7 это было подчеркнуто демонстративно: посмотрите на этого полуобнаженного мачо, посмотрите на него, это отвратительный персонаж в человеческой истории и это вызывает озлобление. А что когда человек малоинтеллектуален, как он проявляет свою злобу? Начинает бить по самым незащищенным слоям населения. потому что может себе позволить", - заявил Подоляк.

1 июля россияне нанесли ракетный удар по Сергеевке в Одесской области: количество погибших возросло до 21.

В тот же день стало известно, что Россия приступила к мобилизации во Владивостоке и Сергеевке.

Дипломат Огрызко в эфире Еспресо назвал два возможных сценария относительно дальнейшей судьбы России: уничтожение военно-промышленного комплекса, превращение в ряд безъядерных государств.

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